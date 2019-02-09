وقال نيبينزيا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - "أعتقد أن الضغوط التي تتعرض لها بعثتنا الدبلوماسية واضحة، وبالطبع أنها أكبر من نظيرتها التي تتعرض لها بعثات الدول الأخرى نظرًا لأسباب موضوعية وغير موضوعية".

وأشار المبعوث الروسي إلى أن موسكو قررت أن تساوي عدد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك هؤلاء الدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة عقب الإجراءات غير الودية، التي تم اتخاذها من جانب واشنطن...على حد قوله.

وأضاف الدبلوماسي الروسي:-" كانت تلك لفتة كريمة من جانبنا، ويتعين على أمريكا أن تستدعي عددًا كبيرًا من موظفي سفارتها لتحقيق التكافؤ".