حل مجلس مركز شباب "شابور" بالبحيرة بعد اتهام المسئولين عنه بالفساد

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على مواجهة جميع أشكال الفساد والإهمال داخل مراكز الشباب بالمحافظة.

مضيفا أنه تم اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب شابور بكوم حمادة وتعيين مجلس إدارة بشكل مؤقت لمدة سنة لحين انتخاب مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية لمركز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إصدار قرار حل مجلس ادارة مركز شباب شابور قد جاء بعد الاتهامات الموجهة إلى عدد من المسئولين عنه بالفساد والاختلاس وإهدار المال العام.

لافتا إلى أنه تم تحويل الشكاوى الواردة فى هذا الشأن النيابات المختصة للتحقيق فى الأمر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن قد كشفت وجود واقعة فساد داخل مركز شباب شابور واتهام رئيس مجلس إدارة المركز ونائبة باختلاس 220 ألف جنيه من أموال مركز الشباب.

ووفقا للتحريات الأمنية التى قام بها العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية تبين أن المتهمين ارتكبا عدة مخالفات أبرزها التربح من أعمال الوظيفة وإختلاس أموال المركز بإجمالى مبلغ 220 ألف جنيه و صرف مبالغ مالية من حسابات مركز الشباب على أعمال وأنشطة وهمية دون سند قانونى و كذلك تحصيل الاشتراكات السنوية لبعض الأعضاء أكثر من مرة خلال العام الواحد وصرف مبالغ مالية عن اعمال المركز بأسعار تزيد عن قيمتها الحقيقية.