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حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة.. والمشير طنطاوى بمقدمة الحضور

السبت، 09 فبراير 2019 07:20 م
حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة.. والمشير طنطاوى بمقدمة الحضور حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين
محمد زاهر
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احتفل الوزير أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، بزفاف نجله المهندس محمود على الآنسة لبنى، وحضر الحفل المشير حسين طنطاوى وحرمه ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى وحرمه، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

كما حضر المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والفريق مجدى حتاتة رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، والوزراء السابقين م ماجد جورج وم أسامة كمال ومصطفى كامل واللواء فؤاد مدبولي وأحمد صادق وعلى صالح، والمهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين، واللواء بحري محمد حلمى عابدين، واللواء مهندس محمود عابدين، والعقيد محمد أحمد عابدين وحرمه ووليد عابدين المتحدث الإعلامي لشركه مياه الجيزه وحرمه، والمخرج عمرو عابدين وحرمه، والعميد عمرو الشيخ والمنتج كامل أبو على وحرمه، والخبير السياحي أشرف شيحه، ورجل الأعمال عبد الفتاح الديدي وحرمه، ورجال الأعمال محمد كراره، وعمرو بدر، ومحمد ابوالدهب، وهاني الوكيل، وأيمن الجميل، وتامر تاج الدين، وهاني الشامي، والمستشار ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال أحمد البحيري والخبير السياحي، وائل عزب، ورجل الأعمال الإماراتي خليفه المحيربي، وأحيا الحفل المطرب حكيم  ومحمود الليثي.

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (1)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (2)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (3)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (4)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (5)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (6)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (7)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (8)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (9)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (10)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (11)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (12)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (13)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (14)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (15)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (16)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (17)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (18)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (19)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (20)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (21)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (22)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (23)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (24)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (25)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (26)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (27)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (28)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (29)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (30)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (31)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (32)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (33)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (34)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (35)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (36)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (37)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (38)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (39)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (40)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (41)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (42)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (43)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (44)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (45)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (46)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (47)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (48)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (49)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (50)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (51)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (52)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (53)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (54)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (55)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (56)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (57)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (58)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (59)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (60)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (61)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (62)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (63)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (64)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (65)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (66)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (67)
 
 
حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (68)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (69)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (70)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (71)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (72)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (73)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (74)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (75)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (76)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (77)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (78)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (79)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (80)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (81)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (82)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (83)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (84)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (85)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (86)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (87)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (88)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (89)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (90)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (91)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (92)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (93)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (94)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (95)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (96)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (97)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (98)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (99)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (100)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (101)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (102)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (103)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (104)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (105)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (106)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (107)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (108)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (109)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (110)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (111)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (112)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (113)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (114)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (115)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (116)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (117)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (118)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (119)
 

 

حفل زفاف نجل الوزير زكى عابدين يجمع كبار رجال الدولة (120)
 

 


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زكى عابدين

زفاف نجل زكى عابدين




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