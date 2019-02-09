وأفاد الحزب - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - بأنه سيقوم بالامتثال للأمر الملكي المعارض لهذه الخطوة وذلك مع الولاء للملك وجميع أفراد العائلة المالكة.

وكانت الشقيقة الكبرى لملك تايلاند الأميرة "أوبولراتانا ماهيدول" البالغة من العمر 67 عاما قد قامت - أمس الجمعة - بترشيح نفسها عن حزب موال لرئيس الوزراء التايلاندي الأسبق "تاكسين شيناواترا"، وهو الأمر الذي أدانه الملك قائلا إن "اشتراك أحد كبار أفراد العائلة المالكة في السياسة بأي طريقة يعد عملا يتعارض مع تقاليد البلاد وعاداتها وثقافتها، وبالتالي يعد غير مناسب على الإطلاق".

وقد حددت سلطات الانتخابات في تايلاند يوم 24 مارس المقبل لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، بعدما أصدر ملك تايلاند مرسوما ملكيا يسمح بإجراء أول انتخابات عامة في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014.. وينص المرسوم على سريان القوانين الانتخابية التي صاغتها الحكومة العسكرية.

يشار إلى أن آخر انتخابات شهدتها تايلاند جرت في عام 2011.