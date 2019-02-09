جامعة أسيوط تستأنف الدراسة وعودة العمل بكامل طاقتها.. غدا

أسيوط محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استئناف الدراسة بكافة كليات الجامعة غداً الأحد، والذى يعد أول أيام الفصل الدراسى الثانى، وعودة العمل الإدارى بكافة قطاعات الجامعة بكامل طاقتها وذلك عقب انتهاء أجازة نصف العام الجامعى 2018/2019.

وأشار إلى أنه طبقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى التى حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فإنه من المقرر أن يمتد الفصل الدراسى الثانى على مدار 16 أسبوعًا متصلة ، وينتهى فى 30 من مايو 2019 على أن يكون موعد بدء امتحانات آخر العام فى الأول من يونيو 2019 ولمدة تقارب الشهر.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على جاهزية الجامعة لاستقبال أبنائها من الطلاب والتى يتجاوز عددهم 83 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة وأكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية ، مضيفاً إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى على نحو قوى يضمن انتظام الدراسة وسيرها وفق الجدول الزمنى المحدد لها وذلك بالتنسيق مع كافة عمداء الكليات لمتابعة انتظام الدراسة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو تعيق العملية التعليمية.