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تقرير: تزايد قدرات الجماعات المسلحة فى منطقة الساحل بأفريقيا

السبت، 09 فبراير 2019 07:00 ص
تقرير: تزايد قدرات الجماعات المسلحة فى منطقة الساحل بأفريقيا مسلحون _ صورة أرشيفية
برلين (رويترز)
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قال تقرير لمؤتمر أمنى دولى، إن تصعيدا فى الهجمات العنيفة المرتبطة بالجماعات المسلحة فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا يعكس القدرات المتزايدة لهذه الجماعات ومقدرتها على التواصل عبر الشبكات.

وذكرت مقتطفات من التقرير الذى تم إعداده لمؤتمر ميونيخ الأمنى السنوى واطلعت رويترز عليها يوم الجمعة إن ثلاثة أرباع المعارك التى وقعت مع قوات الأمن الحكومية خلال 2018 بادرت بها هذه الجماعات.

ونقل التقرير عن بيانات المركز الأفريقى للدراسات الاستراتيجية توضيحه أن عدد القتلى نتيجة النشاط المسلح زاد عن المثلين إلى 1082 بالمقارنة مع 2017.

وكان هناك أيضا "كثافة فى الحركة الأمنية" بشكل متزايد للقوات العسكرية فى المنطقة بما فى ذلك بعثة للأمم المتحدة وعملية بارخان الفرنسية وأربع بعثات من الاتحاد الأوروبى لتدريب الجيش والشرطة ومجموعة الخمس (جي5) الإقليمية التى أنشئت فى 2015.

وقال التقرير إن من بين التحديات الأمنية حجم المنطقة الواسع والإتجار بالبشر والتغير المناخى والزيادة السكانية السريعة ، وأثار العنف فى منطقة الساحل أيضا قلق ألمانيا والولايات المتحدة التى أرسلت آلاف الجنود هناك للتصدى للقاعدة والجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة المسلحة.

ومن المقرر نشر هذا التقرير يوم الاثنين . وسيضم المؤتمر أكثر من 600 من زعماء الحكومات وصناع القرار الآخرين من 15 إلى 17 فبراير.

 


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