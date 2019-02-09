video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على شروط وإجراءات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس

السبت، 09 فبراير 2019 03:30 ص
تعرف على شروط وإجراءات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس نقابة الصحفيين -صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

تبدأ نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

 

وحددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى شروط وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس؛ وهى كالآتى:

 

-  يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين.

- يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

- يشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

- عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة.

- أن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018.

- يدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100 جنيه للعضوية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان مواعيد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

مجلس نقابة الصحفيين يقرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى 10 فبراير

نقابة الصحفيين

انتخابات التجديد النصفى

اخبار مصر

الصحفيين

اخر الاخبار

انتخابات الصحفيين




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة