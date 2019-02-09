تعرف على شروط وإجراءات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس

كتب محمد السيد

تبدأ نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وحددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى شروط وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس؛ وهى كالآتى:

- يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين.

- يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

- يشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

- عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة.

- أن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018.

- يدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100 جنيه للعضوية.