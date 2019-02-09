تعرف على جهود وزارة الداخلية فى محافظة الجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت أكتوبر بالجيزة، وأسفرت عن ضبط" 4 قطع سلاح نارى، 6 قضايا اتجار فى المخدرات وتنفيذ 80 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة النهج الاستباقى لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك من خلال توجيه حملات تفتيشية نوعية تستهدف ضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكافة أشكال المخالفات.

ووجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 4 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين ، وضبط (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة "من بينها 5 قضايا حيازة مخدر الأستروكس" بمضبوطات (1,630كيلو جرام من مخدر الأستروكس – 450 جرام من مخدر حشيش) بحوزة 6 متهمين، وتم تنفيذ (80) حكما قضائيا عبارة عن ( 10جنايات - 51 حبس جزئى ومستأنف 16 غرامات – 3 مخالفات)، وضبط (5) متهمين صادر بشأنهم قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.