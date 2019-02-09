video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود وزارة الداخلية فى محافظة الجيزة

السبت، 09 فبراير 2019 02:27 م
تعرف على جهود وزارة الداخلية فى محافظة الجيزة حملات وزارة الداخلية - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت أكتوبر بالجيزة، وأسفرت عن ضبط" 4 قطع سلاح نارى، 6 قضايا اتجار فى المخدرات وتنفيذ 80 حكما قضائيا متنوعا".

 

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة النهج الاستباقى لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك من خلال توجيه حملات تفتيشية نوعية تستهدف ضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكافة أشكال المخالفات.

 

ووجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 4 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين ، وضبط (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة "من بينها 5 قضايا حيازة مخدر الأستروكس" بمضبوطات (1,630كيلو جرام من مخدر الأستروكس – 450 جرام من مخدر حشيش) بحوزة 6 متهمين، وتم تنفيذ (80) حكما قضائيا عبارة عن ( 10جنايات - 51 حبس جزئى ومستأنف 16 غرامات – 3 مخالفات)، وضبط (5) متهمين صادر بشأنهم قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على جهود وزارة الداخلية فى إزالة التعديات من أملاك الدولة

فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الحوادث

الجيزة




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة