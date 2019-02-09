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"تصديرى الملابس": برنامج لمضاعفة صادرات القطاع لـ10 مليارات دولار خلال 6 سنوات

السبت، 09 فبراير 2019 07:00 ص
"تصديرى الملابس": برنامج لمضاعفة صادرات القطاع لـ10 مليارات دولار خلال 6 سنوات الدكتور مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس المفروشات، إن المجلس اقترح فى اجتماعه الثانى مع رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى، 6 مقترحات لحل أزمة المساندة التصديرية أبرزها مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم لدى الدولة مثل الضرائب والجمارك، أو إصدار صكوك للبنوك لمنح تمويلات للمصدرين مقابل المتأخرات أو خصم حصة من قيمة أراضى صناعية للراغبين من المصدرين.

 

وأضاف طلبة، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء وعد بمناقشة تلك المقترحات مع الوزارات المعنية لحل أزمة المتأخرات نهائياً، مشيدا باهتمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بحل أزمة متأخرات المساندة التصديرية، ووضع منظومة جديدة لزيادة الصادرات المصرية، وهو ما عبره عنه بقوله: إنها مسألة حياة أو موت، كما أنه أول رئيس وزراء يعقد اجتماعًا مع المجالس التصديرية منذ 8 سنوات.

 

وبالنسبة لمنظومة جديدة لدعم الصادرات، قال إن المجلس طرح عليه برنامج جديد للدعم مبنى على تعميق الصناعة المحلية، وحوافز للمناطق البعيدة والصعيد وتفعيل مساعدات حقيقية لتطوير الشركات الصغيرة، وهو ما لاقى قبول من رئيس الوزراء، مضيفًا أن المجلس وضع تصورًا لمضاعفة صادرات القطاع يفوق 10 مليارات دولار بشرط إصلاحات فورية للمصانع القائمة وتشغيلها بطاقة كاملة، وضخ استثمارات جديدة فى القطاع.

 


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