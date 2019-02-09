تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة والتأكيد على استلام الكتب الدراسية بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى

انطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى، فى عدد من المدارس على مستوى محافظة الإسماعيلية، من بينها 4 مدارس خاصة فى إطار بدء الدراسة عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجان متابعة لبحث انتظام الدراسة إلى جانب التأكيد على تسلم الطلاب الكتب الدراسية ومتابعة انتظام الجدول المدرسى.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه من المقرر غدًا أن تبدأ الدراسة فى المديرية والتى يبلغ عدد المدارس 957 وعدد الطلاب 33111 طالب فى المراحل التعليمية المختلقة.