video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة والتأكيد على استلام الكتب الدراسية بالإسماعيلية

السبت، 09 فبراير 2019 02:26 م
تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة والتأكيد على استلام الكتب الدراسية بالإسماعيلية الدكتور خالد خلف قبيصى
الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

انطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى، فى عدد من المدارس على مستوى محافظة الإسماعيلية، من بينها 4 مدارس خاصة فى إطار بدء الدراسة عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجان متابعة لبحث انتظام الدراسة إلى جانب التأكيد على تسلم الطلاب الكتب الدراسية ومتابعة انتظام الجدول المدرسى.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه من المقرر غدًا أن تبدأ الدراسة فى المديرية والتى يبلغ عدد المدارس 957 وعدد  الطلاب 33111 طالب فى المراحل التعليمية المختلقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناه تنهى أعمال نزح نتاج الأمطار بالسويس وأبو سلطان

صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يشهدان احتفالية مستقبل التعليم بمدرسة آمون

عبور 405 سفن قناة السويس بحمولة 28.3 مليون طن فى 8 أيام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

الدكتور خالد خلف قبيصى

مديربة التربية والتعليم بالاسماعيليه




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة