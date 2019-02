تخدم 260 طالبا.. تفاصيل افتتاح أول مدرسة لذوى التوحد فى أبو ظبى.. صور وفيديو

لخدمة ما يقارب من 260 طالب وطالبة، افتتحت دائرة التعليم والمعرفة فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول مدرسة للطلاب من ذوى التوحد وتضم نخبة من المعالجين المتخصصين والمعلمين.

