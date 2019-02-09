تخدم 260 طالبا.. تفاصيل افتتاح أول مدرسة لذوى التوحد فى أبو ظبى.. صور وفيديو

كتب هيثم سلامة

لخدمة ما يقارب من 260 طالب وطالبة، افتتحت دائرة التعليم والمعرفة فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول مدرسة للطلاب من ذوى التوحد وتضم نخبة من المعالجين المتخصصين والمعلمين.

جانب من مراسيم افتتاح مدرسة الكرامة #في_أبوظبي



Highlights from the opening ceremony of Al Karama School #inAbuDhabi pic.twitter.com/seLDD4LBmG — التعليم والمعرفة (@ADEK_tweet) ٦ فبراير ٢٠١٩

وفقا لدائرة التعليم والمعرفة فى أبو ظبى،إن مدرسة الكرامة صممت لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية خاصة بهذه الفئة يشعر فيها الطلبة بالألفة والأمان وتحتوى المدرسة على صفوف دراسية متخصصة مراكز وقاعدة متعددة الأغراض وصالة طعام بالإضافة إلى حديقة مصممة على طراز الواحات.





وأضافت، يتميز البرنامج التعليمى الذى تقدمه المدرسة بأنه يضم صفوف دراسية تستوعب أعداد قليلة لضمان حصول جميع الطلبة على الدعم والاهتمام المطلوب والقدرة على تجاوز المناهج والأساليب التقليدية وتقديم برامج ومناهج شاملة تلبى احتياجات الطلاب التعليمية وتهدف على رفع ثقته واحترامه لذاته.





وقالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، إننا نفخر بافتتاح أول مدرسة تخصصية تلبى احتياجات الطلبة الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، فنحن نؤمن وبشده بحق كل طفل فى الحصول على فرصته فى التعليم ، وذلك من خلال مده بالأدوات الضرورية اللازمة للنجاح والتميز فى مسيرته، حيث توفر المدرسة نظام تعليمة تخصصى متميز .



