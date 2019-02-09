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تحصين 61 ألف و886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

السبت، 09 فبراير 2019 06:18 م
تحصين 61 ألف و886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية بتحصين 61886 رأس ماشية (أبقار- جاموس – ماعز – وأغنام) منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع يوم 2 فبراير الجارى والتى تستمر حتى يوم 15من نفس الشهر، وتستهدف الحملة تحصين 297 ألف رأس ماشية تقريباً.

 

وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال الحملة وتوفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين للوصول إلى المستهدف بنسبة 100% لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح والمربى البسيط والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

 

وأشار إلى دور القوافل البيطرية فى إرشاد وتوعية المربيين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم وإتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة حيواناتهم بالأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.


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