تحصين 56495 رأس ماشيه فى الأسبوع الأول للحملة القومية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه تم تحصين 56495 وتم ترقيم وتسجيل 3232 رأس ماشية، وذلك يأتى ضمن حصاد الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وبدأت الأسبوع الماضى مراكز المحافظة البيطرية فى تنفيذ الحملة القومية الأولى خلال عام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

ناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.