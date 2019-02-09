تجديد حبس 4 متهمين استولوا على 55 ألف جنيه من رواتب عاملين بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس 4 متهمين سطو على سيارة شركة بمدينة 6 أكتوبر، واستولوا على مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة، بعد إرهاب قائدها بإطلاق النار فى الهواء 15 يومًأ على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من سائق بإحدى الشركات، أفاد فيه أنه عقب صرفه مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة من أحد البنوك وخلال قيادته سيارته، فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها 4 ملثمين يجبرونه على التوقف، ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا فى الهواء، واستولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات، تبين للرائد محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، أن السيارة التى استخدمها المتهمين مبلغ بسرقتها، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين بسرقتها وضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة، وذكر أحدهما أنه استخدمها فى ارتكاب واقعة السطو على السائق، بالاشتراك مع سائق سابق بالشركة وعاطلين.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لعلم السائق السابق بالشركة بخط سير المجني عليه أثناء صرفه مرتبات العاملين.

تحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.