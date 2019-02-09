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السبت، 09 فبراير 2019 04:01 م
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بريطانيا: إنهاء التعاقد مع "سيبورن فرايت" حال الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق

السبت، 09 فبراير 2019 04:00 م
بريطانيا: إنهاء التعاقد مع "سيبورن فرايت" حال الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق تريزا ماى
أ ش أ
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أكدت وزارة النقل البريطانية، اليوم السبت، أن الحكومة بصدد إنهاء تعاقدها مع شركة (سيبورن فرايت) البريطانية التي تقدم خدمة النقل البحرى بشكل منتظم من ميناء بلدة (رامسجيت) بمدينة (كنت) البريطانية إلى مدينة (أوستند) البلجيكية، حال الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

صرح بذلك متحدث باسم وزارة النقل، وفقا لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تبذل قصارى جهدها لإقناع النواب البريطانيين بالموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل الـ29 من مارس المقبل، تجنبا لخيار الخروج بدون التوصل لاتفاق، والذى سيترتب عليه أضرار اقتصادية وتجارية كبيرة لبريطانيا


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