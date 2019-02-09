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بدء حملة 100 مليون صحة لـ114 ألف طالب داخل 137 مدرسة ثانوية ببنى سويف

السبت، 09 فبراير 2019 08:00 ص
بدء حملة 100 مليون صحة لـ114 ألف طالب داخل 137 مدرسة ثانوية ببنى سويف حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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تنطلق اليوم السبت حملة 100 مليون صحة بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى بمحافظة بنى سويف، حيث يصل عدد الطلاب 114 ألف طالب وطالبة فى 137 مدرسة.

 

وقال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن جميع المدارس الثانوية والفنية انتهت من تجهيز غرف الكشف استعدادا لبدء الحملة للكشف عن فيروس غير السارية بمشاركة التأمين الصحى ومجلس الأمناء برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى السرية التامة والحفاظ على خصوصية الطلاب، مضيفا: "طالبت بتوفير كل البيانات للفريق الطبى".


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