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بدء إنشاء حديقة بالقرب من محطة مترو المرج بالجهود الذاتية

السبت، 09 فبراير 2019 06:59 م
بدء إنشاء حديقة بالقرب من محطة مترو المرج بالجهود الذاتية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى المرج
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت محافظة القاهرة أعمال إنشاء حديقة بالجهود الذاتية، بالقرب من محطة مترو المرج الجديدة، حيث تم رفع السيارات الخردة من المنطقة وتم البدء فى أعمال إنشاء الحديقة.

وتفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إنشاء الحديقة برفقة العميد على عبد الله، رئيس حى المرج، مشيرا إلى إنه جارٍ تنفيذ الحديقة بمشاركة سكان المنطقة، تمهيدًا لافتتاح محطة مترو المرج الجديدة، بعد تطويرها.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حى المرج رصف عدد من الشوارع المحيطة بالمحطة، وسيتم إنشاء حديقة بالقرب من المحطة، بناء على طلب سكان المنطقة.
 


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