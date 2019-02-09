اليوم.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بمدارس الثانوية بمدينة إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان، رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق اليوم السبت حملة 100 مليون صحة استكمالاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى بين الطلاب بمراحل التعليم الثانوى.

وفى إطار المبادرة وجه رئيس مركز ومدينة إسنا تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمركز ورؤساء القرى بتذليل أى عقبات تواجه الحملة، وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستى لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها وتحفيز الطلاب للاشتراك بمعاونة جميع الأجهزة المعنية من إدارة إسنا التعليمية ومنطقة إسنا الازهرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالأقصر الممثلة فى منطقة التأمين الصحى بإسنا.

وأضاف الدكتور حاتم محمد راشد، مدير منطقة إسنا وأرمنت للتأمين الصحى، أن الحملة واللجان التى ستقوم بالفحص تابعة لفرع التأمين الصحى بالأقصر برئاسة الدكتور محمود عبد الوهاب مدير الفرع، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا والإدارة التعليمية بإسنا، مؤكدا الاستعداد التام لانطلاق الحملة وتدريب فرق المسح الطبى على إجراءات الفحص، وأن الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع ولن يعطل الطلاب بأى حال من الأحوال عن دراستهم، حيث إنه لن يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق، ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون أن يتحملوا أية مبالغ مالية.