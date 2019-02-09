المقاومة اليمنية تسيطر على مركز مديرية الحشاء بالضالع

الضالع - أ ش أ

سيطرت المقاومة اليمنية، اليوم السبت، على مركز مديرية "الحشاء" غربي محافظة الضالع، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن عناصر المقاومة هاجموا مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في مركز مديرية (الحشاء)، وسيطروا على مركز المديرية وجبال (الأحذوف) بعد أن لاذت الميليشيا بالفرار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا من بينهم قيادات.



يذكر أن عناصر المقاومة هاجموا، أمس الجمعة، نقطة تابعة للحوثيين في منطقة (الأحذوف)، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرهم، وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى السيطرة على كميات من الأسلحة.



وكانت ميليشيا الحوثي استقدمت أمس تعزيزات من معسكر (حمزة) ومديرية (السبرة) في محافظة إب، وداهمت قرى المواطنين في مديرية (الحشاء) المجاورة لمديرية (ماوية) التابعة لمحافظة تعز، وفجرت منزل أحد المواطنين.