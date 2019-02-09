المستشار الإنجيلى لترامب يكشف خلافه مع الرئيس الأمريكى

كتبت: إنجى مجدى

كشف المستشار الإنجيلى للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن الخلاف معه بشأن موقفه من برنامج الحماية للمهاجرين القاصرين المعروف باسم "داكا"، وتعامله مع مسيرة القوميين البيض فى تشارلوتسفيل، التى شهدت أحداث عنف فى 2017.

وفى مقابلة على موقع "هيل تى فى"، الجمعة، قال جينتسن فرانكلين: "لقد أجريت محادثات معه (ترامب) حول DACA، وأعتقد فى الواقع أنه يجب أن يكون لدينا طريق لمنحهم المواطنة.. إنهم فى كنيستى، هم فى عائلتى، هم فى حياتى، هم فى منزلى مع أطفالى وأصدقائى. أنا أهتم بهؤلاء الأطفال."

وحاولت إدارة ترامب إنهاء DACA، ولكن تم عرقلة الخطوة من قبل المحكمة. وقال فرانكلين إنه والرئيس قد اختلفا فى وجهات النظر بعد مسيرة "توحيد اليمين" عام 2017 فى ولاية فرجينيا، التى ضمت النازيون الجدد والقوميين البيض وأعضاء اليمين المتطرف. وقال فرانكلين "لقد أجريت بالفعل محادثات مع الرئيس حول شارلوتسفيل، وكنا فى خلاف تام".

كان الإنجيليون البيض من أكبر الكتل المؤيدة لترامب حيث صوت 80% لصالحه فى سباق الرئاسة عام 2016. وقال فرانكلين إن هذا المستوى المرتفع من الدعم يتعلق بمواقف ترامب السياسية، وأضاف "عندما تضع هؤلاء الأشخاص فى صف مع ما نؤمن به فى المجتمع الإيمانى، فهى ليست الشخصية إنها السياسة التى نهتم بها".

وتابع "عندما نظرت إلى هيلاري (كلينتون) ونظرت إلى الرئيس ترامب، ونظرت إلى ما موقفها بشأن قضية تأييد الحياة (مناهضة الإجهاض)، وموقفها من العديد من القضايا والاقتصاد و كل شىء، فكان من الواضح جدا أن الرئيس كان أكثر انسجاما مع ما أؤمن به ".