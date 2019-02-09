video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا بفنزويلا تقضى ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" الذى أقره البرلمان

السبت، 09 فبراير 2019 07:47 ص
المحكمة العليا بفنزويلا تقضى ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" الذى أقره البرلمان نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس /أ ش أ/
إضافة تعليق

قضت المحكمة العليا فى فنزويلا ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" الذى أقره البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية خوان خوسيه ميندوسا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن "الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلى حول انتقال السلطة".مشيرا إلى أن القانون المذكور يعتبر غير دستورى وليس له أى قوة قانونية.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) قد أقرت يوم الثلاثاء الماضى قانونا حول "الانتقال إلى الديمقراطية"، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.

وسبق للمحكمة العليا الموالية للرئيس نيكولاس مادورو أن قضت ببطلان انتخاب خوان جوايدو رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان، كما اعتبرت إعلان جوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا غير شرعي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. ترامب يتوعد نظام إيران المتطرف من الكونجرس الأمريكى.. استمرار عمليات البحث عن ناجين جراء كارثة انهيار سد فى البرازيل.. وتظاهرات مؤيدة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بالأرجنتين

المحكمة العليا

أخبار فنزويلا

فنزويلا

قانون الانتقال للديمقراطية

البرلمان الفنزويلى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة