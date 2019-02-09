المؤبد لمسجل خطر لقتله شابا بمنيا القمح شرقية

تعود أحداث القضية ليوم 18 يوليو، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "القيسارية"، التابعة لمركز منيا القمح، بنشوب مشاجرة عنيفة ببندر منيا القمح، ومقتل أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين مقتل "غريب ن ال" 30 سنة عامل، على يد "عجيب.م.ذ" وشهرته "أشرف ال" 41 سنة، مسجل خطر وخارج من السجن حديثا، بسبب مشاجرة بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.