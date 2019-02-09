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السبت، 09 فبراير 2019 08:39 م
خالد صلاح
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القوات الأفغانية تتصدى لهجوم منسّق لطالبان شمالى البلاد

السبت، 09 فبراير 2019 08:08 م
القوات الأفغانية تتصدى لهجوم منسّق لطالبان شمالى البلاد قوات الأمن الأفغانية
أ ش أ
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تصدّت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية، اليوم السبت، لهجوم منسّق لمسلحي حركة طالبان في ولاية سربل شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن بيان للجيش أن 7 على الأقل من مسلحي طالبان قُتلوا، بينما أصيب 7 آخرون، بعدما تصدت القوات المسلحة لهجمات منسقة شنّتها عناصر طالبان في ولاية سربل، حيث نفّذ المسلحون هجمات على عدد من النقاط الأمنية في وسط الولاية، في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة.

وأضاف البيان أن 3 من عناصر الأمن قُتلوا وأصيب 4 آخرون إثر الاشتباكات، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، وبينها طالبان، على الهجوم فور وقوعه.


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