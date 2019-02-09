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القبض على مساعد مهندس لتزويره محررات رسمية فى المطرية

السبت، 09 فبراير 2019 02:01 م
القبض على مساعد مهندس لتزويره محررات رسمية فى المطرية المتهم بتزوير الأوراق
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مساعد مهندس لممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام "و.ص"  44 سنة ، مساعد مهندس، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية، ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة هذا النشاط.

وعلى الفور تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية وتراخيص القيادة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، وضُبط بمسكنه (جهاز كمبيوتر محمول - ماكينة طباعة- إسكانر- عدد 6 قطع من الخشب مثبت عليها ورق شفاف للطباعة - زجاجة تنر- 7 توكيل خاص بدون بيانات- 76 ورقة مرسوم عليهم رخصة قيادة بكل ورقة 8 رخص بمجموع 608 رخصة- كمية من بلاستيك التغليف)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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