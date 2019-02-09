الصحفيين: نتخذ الإجراءات القانونية حيال أى موظف بالنقابة يخالف القانون بالانتخابات

كتب محمد السيد

أصدرت اللجنة العليا المنظمة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل، تعليمات مشددة للأجهزة الإدارية والمعاونة بالنقابة بعدم التدخل من قريب أو بعيد في العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى الانتهاء من إجراء الانتخابات.

وطالب رئيس اللجنة العليا المنظمة لانتخابات النقابة جميع العاملين بالجهاز الإداري والأجهزة المعاونة القيام بواجبهم الوظيفي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية تنفيذا لقانون النقابة واللائحة الداخلية وتعليمات اللجنة العليا المنظمة للانتخابات بعيدا عن التدخل في الدعاية لمرشح بعينه.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لانتخابات النقابة إن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي موظف بالنقابة يخالف القانون واللائحة الداخلية وتعليمات اللجنة.

وأشار الي أن اللجنة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح الأحد 10 فبراير تلقي طلبات الترشح علي منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة وحتي الثالثة ظهرا وذلك بالقاعة المستديرة بالطابق الثالث موضحا أن اللجنة قررت السماح للزملاء الصحفيين والمصريين بتغطية إجراءات تلقي الطلبات داخل القاعة.