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"الصحة" تعلن عن بدء التقدم لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2017

السبت، 09 فبراير 2019 11:56 ص
"الصحة" تعلن عن بدء التقدم لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2017 الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة الصحة، عن بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان، دفعة 2017، خريجى "فبراير، يونيه، سبتمبر"، والذين أتموا سنة الامتياز فى ديسمبر 2018، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة، فى ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات، المجموع، الرغبات، التوزيع الجغرافى"، للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات.
 
وأوضحت الوزارة، أن الأطباء يبدأون فى التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال موقع:  Mhealth.cu.edu.eg، وإدخال البيانات الأسياسية للطبيب خلال الفترة من 15 فبراير الجارى، وحتى 25 فبراير 2019، ويتم استيفاء الرغبات خلال الفترة من 5 مارس المقبل، وحتى 15 مارس 2019.
 
وأشارت وزارة الصحة، أنه فى حالة الرغبة فى عدم التكليف، يتم استيفاء النموذج والإقرار الخاص بذلك، من خلال الإنترنت حتى يتم إصدار شهادة الإعفاء من التكليف من إعلان النتيجة، موضحة أنه فى حالة عدم التقدم للتكليف فى الفترة المحددة للإعلان فسوف يتم التوزيع على المناطق الشاغرة.
 
 

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وزارة الصحة

تكليف اسنان 2017

تكليف 2017

اطباء الاسنان




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