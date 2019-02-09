السجن المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مزارعا بعدما أوهمه أنه من رجال الشرطة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطلًا، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى سرقة مزارع بعدما أوهموه أنهم رجال شرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 18130 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 15 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "مهدى السيد عبدالعزيز إبراهيم" مزارع، بقيام مجهولين باستيقافه بدعوى أنهم رجال شرطة، وتمكنوا من الستيلاء منه على 10 آلاف جنيه، وذلك حال قيادته سيارته بالطريق العام "بلبيس – العاشر من رمضان".

وتبين من تحريات النقيب إسلام ياسين، معاون مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أيمن.غ.م.غ" وآخرين، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.