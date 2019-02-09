السجن المشدد 15 عاما لطباخة وعاطل لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بإمبابة

كتب ـ أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بالسجن المشدد 15 سنة لكل من، "أميمة.ش" 41 سنة طباخة و "عبد الله.ا" عاطل؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رشدى أبوالنجا وهشام فؤاد عطية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمين اعتادا ممارسة نشاطهما غير المشروع فى تجارة المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهما بمنطقة إمبابة والمناطق المحيطة بها.

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الواقعة رصدت أجهزة الأمن نشاط المتهمين، فاستئذنت النيابة العامة لضبطهما وإحضارهما، وعليه تحركت قوة أمنية لمكان تواجد المتهمين، وألقوا القبض على المتهمة الأولى "أميمة" بينما تمكن المتهم الثانى من الفرار.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمة على 519 لفافة هيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائها.