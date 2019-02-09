السجن المؤبد على 7 متهمين في هجومى المتحف وسوسة بتونس

قضت محكمة في تونس العاصمة اليوم السبت بالسجن المؤبد على 7 أشخاص بعد إدانتهم بالضلوع في هجومين دمويين نفذهما متشددون عام 2015 واستهدف أحدهما متحفا في العاصمة في حين استهدف الآخر فندقا بمنتجع سوسة.

وأكد الحكم المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء موضحا أن متهمين آخرين عوقبوا بفترات سجن أخرى تتراوح بين 16 عاما وستة أشهر.

وكان 51 مشتبها بهم في المجمل يخضعون للمحاكمة في تهم تتعلق بالهجومين.

وقُتل 21 شخصا في الهجوم على متحف باردو وقُتل 38 شخصا آخرين في هجوم سوسة الواقعة على بعد 147 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين.

وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو 3 آلاف تونسي انضموا لتنظيم داعش وجماعات جهادية أخرى بالعراق وسوريا وليبيا.

وألحق الهجومان ضررا بالغا بصناعة السياحة في تونس والتي تساهم بنحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خاصة بعد ابتعاد شركات السياحة الأوروبية الرئيسية عن البلاد.

لكن السائحين بدأوا في العودة التدريجية بعد تحسن الأمن واجتذبت البلاد رقما قياسيا بلغ 8.3 مليون زائر في العام الماضي 2018 إذ امتلأت الفنادق بسائحين من الجزائر وروسيا وبلدان أوروبية.