وقال رازوف - في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي تلقى دعوة من القيادة الإيطالية لزيارة روما، وسيتم الاتفاق على الموعد المحدد لها عبر القنوات الدبلوماسية، وسيتم الإعلان عنه بالطرق المقررة.

وكان السفير الإيطالي في موسكو، باسكوالي تيراتشانو، صرح في وقت سابق بأن الرئيس بوتين قد يزور إيطاليا خلال النصف الأول من العام الحالي.