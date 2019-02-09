الداخلية: ضبط 3 آلاف قضية تنقيب وحيازة أثار خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية، الاستنفار الأمنى بكافة قطاعاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت شرطة التموين في ضبط 6698 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها "2042 إسطوانة بوتاجاز – 1288675 لتر مواد بترولية – 36 طن مازوت – 1137,524 طن سلع غذائية وتموينية مُدعمة ، وسلع غير صالحة للإستهلاك".

بدورها، نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 2792 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين.

ومن ناحيتها، نجحت مباحث المصنفات في ضبط 243 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبها، نجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط 645 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، و992 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و297 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ،و276 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و91 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ إزالة 2327 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 1169 لنش وباخرة سياحية.

وفى مجال أمن الموانئ ، تم ضبط 23 قضية تهريب ، و518 قضية متنوعة، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط 3426قضية ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية"، وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ إزالة 5618 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.