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الداخلية تضبط مخالفات تموينية فى 212 مخبزا خلال 24 ساعة

السبت، 09 فبراير 2019 02:34 م
الداخلية تضبط مخالفات تموينية فى 212 مخبزا خلال 24 ساعة مواد تموينية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط (11) قضية إسطوانات بوتاجاز، وضبط (4) قضايا مواد بترولية، وضبط (16) قضية دقيق مدعم وأقماح، وضبط (212) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، وضبط (48) قضية فى مجال الغش الغذائى.

 

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (30) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (595) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

 

ونجحت شرطة التموين في ضبط (22) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط (20) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط (3) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف"وضبط قضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

 


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