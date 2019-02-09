وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات الجيش المتمركزة بريف مدينة (السقيلبية) الشمالي نفذت رمايات مدفعية وصاروخية على مواقع انتشار وتحصينات الإرهابيين في محيط بلدة قلعة المضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص باتجاه النقاط العسكرية المكلفة بحماية القرى الآمنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربات المركزة أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وذلك بعد يوم من تدمير مدفعية الجيش لأوكار للمجموعات الإرهابية داخل كهوف في تلة الصياد.

وفي ريف إدلب الجنوبي، أوضحت سانا أن وحدات من الجيش نفذت ضربات صاروخية نحو مواقع الإرهابيين في قرية (بابولين) بجبل الزاوية بعد رصد تجمع آليات ثقيلة للإرهابيين في أحد المقرات بالأطراف الغربية، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري قضت، أمس، على عدد من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في أطراف بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي.