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الاكراد يوردون النفط لنظام الاسد فى انتهاك للعقوبات الأمريكية

السبت، 09 فبراير 2019 02:45 م
الاكراد يوردون النفط لنظام الاسد فى انتهاك للعقوبات الأمريكية الرئيس السورى بشار الاسد
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحليف العسكرى للولايات المتحدة فى سوريا، أصبح مورداً مهماً للنفط الخام لنظام الرئيس بشار الأسد، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد النظام السورى.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد SDF، تقوم بتسليم النفط إلى مجموعة القطرجى، وهو وسيط سورى يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد حكومة الأسد بالوقود، كما قال شخص مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية وسائق شاحنة صهريج لنقل الخام.

 

وهذا الكشف يظهر الثغرات فى الجهود التى تبذلها واشنطن لتكثيف الضغط الاقتصادى على حكومة الرئيس بشار الأسد.  كما أن تورط حليف رئيسى للإدارة الأمريكية فى انتهاك العقوبات المفروضة ضد النظام السورى، من شأنه أن يثير التوتر بين واشنطن والأكراد، الذين أعتمدت الولايات المتحدة عليهم بشكل رئيسى فى قتال تنظيم داعش على الأرض.


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العقوبات الامريكية

النفط

الاكراد

سوريا




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