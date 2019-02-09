الإعلام الأمنى العراقى يعلن العثور على وكر للإرهابيين فى كركوك

بغداد أ ش أ

أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول، الجمعة، العثور على وكر لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة كركوك.

وقال رسول - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "وفق معلومات دقيقة، فإن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادى الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة، احتوى على أسلحة وذخيرة".

وأضاف رسول، القوات ألقت القبض على متهم ينتمى لداعش فى الساحل الأيسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الإرهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية.