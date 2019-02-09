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الإعدام لعاطلين متهمين بقتل 4 أشخاص فى حلوان

السبت، 09 فبراير 2019 12:32 م
الإعدام لعاطلين متهمين بقتل 4 أشخاص فى حلوان حبل المشنقة - أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة عاطلين بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل 4 أشخاص بحلوان، بسبب خلافات علي الجيرة .

 

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عمرو. ع"، و"عمرو. ع"، بالترصد بالمجني عليهم  "طارق. أ"، و "أحمد. م"، و"ليلى..م"، و"مصطفى. م"، و"دعاء. م"، و"محمد. م"، وإعداد مادة الجازولين الحارقة وإلقائها عليهم بسبب خلافات الجيرة، حيث نشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها أحد اقارب المجنى عليهم بالتعدى على المتهمين بالضرب أمام الأهالى بالمنطقة، فقررا الانتقام منهم جميعا.

 

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهمين أعدا العدة، وأحرزا أسلحة نارية ومادة حارقة "جازولين "، وترصدا بالمجني عليهم أثناء مرورهم من أحد الشوارع بالمنطقة، وقاما بمهاجمتهم، وألقيا عليهم المادة الحارقة، مما تسبب فى مصرع عدد منهم، تم نقل المجنى عليهم إلى المستشفى.

 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث حتى تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التى قضت بالإعدام.


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محكمة الجنايات

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