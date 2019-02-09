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الأمين العام للأمم المتحدة: أفريقيا ستصبح مثالا لحل النزاعات فى المستقبل

السبت، 09 فبراير 2019 07:00 م
الأمين العام للأمم المتحدة: أفريقيا ستصبح مثالا لحل النزاعات فى المستقبل جوتيريش
أ ش أ
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أفريقيا ستصبح مثالا لحل النزاعات والوقاية منها في المستقبل، مشيرا إلى أن تأثيرها سيمتد إلى أجزاء أخرى من العالم.  
 
وأضاف جوتيريش أن التمكن من إجراء انتخابات في أجواء هادئة في العديد من الدول الأفريقية, والتوصل إلى اتفاقيات سلام في دول أخرى يمثل "رياح الأمل" التي تهب على القارة. 
 
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى المصالحة بين أثيوبيا وإريتريا، واتفاقيات سلام في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا أنه يمكن التحرك بنفس الاتجاه فيما يخص الأزمة الليبية.  
 
وأوضح جوتيريش أن الانتخابات في مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي, توقع كثيرون أن تقود إلى مأساة وعنف وفي النهاية جرت في سلام, مثمنا الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتحقيق كل هذه النتائج.  
 
وتأتي تصريحات جوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي ستنطلق غدا, حيث يجتمع رؤساء دول الاتحاد وعددها 55 دولة. 
 
يشار إلى أنه في العام الماضي أنهت أثيوبيا وإريتريا عقدين من الحرب الباردة بينهما, فيما تحاول جنوب السودان تطبيق أحدث اتفاق سلام لإنهاء النزاع الدموي المستمر منذ خمس سنوات.

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