الأمن العام يضبط عصابة تسرق مركبات التوك توك بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة إستهدفت أكتوبر بالجيزة، وأسفرت عن ضبط" 4 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار فى المخدرات وتنفيذ 80 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة النهج الإستباقى لمكافحة الجريمة بشتى صورها وذلك من خلال توجيه حملات تفتيشية نوعية تستهدف ضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكافة أشكال المخالفات.

ووجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 4 فرد خرطوش).. بحوزة 4 متهمين ، وضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة "من بينها 5 قضايا حيازة مخدر الأستروكس".. بمضبوطات (1,630كيلو جرام من مخدر الأستروكس – 450 جرام من مخدر حشيش).. بحوزة 6 متهمين، وتم تنفيذ (80) حكم قضائى عبارة عن ( 10جنايات - 51حبس جزئى ومستأنف 16 غرامات – 3 مخالفات)، وضبط (5) متهمين صادر بشأنهم قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة .