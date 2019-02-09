الأقصر تشهد فعاليات المؤتمر السادس لمبادرة "النداء" حول التكتلات والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، يوم الخميس المقبل، إتطلاق المؤتمر السنوى السادس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) بعنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حيث يتناول المؤتمر جدوى التكتلات الاقتصادية باعتبارها نموذج فعال لتحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الصناعات الحرفية من كونها مجرد صناعات فردية إلى تكتلات وكيانات قائمة على أساس جغرافى، ومناقشة مميزات سلسلة القيمة التى تساهم بشكل كبير فى زيادة الدخل.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات بالمؤتمر عرض أفضل التجارب من عدد من دول العالم منها الصين والهند والمغرب، فضلاً عن مناقشة الاحتياجات والتحديات التى تعوق تنمية التكتلات فى مصر، ويشارك فى جلسات المؤتمر نحو 250 من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى مجال تنمية التكتلات الاقتصادية وأساتذة من جامعات بارزة ونخبة متميزة من المستثمرين وقطاع الاعمال الخاص والقطاع المصرفى وصناع القرار.

ويحضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصريين، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير الدكتور هانى سليم مساعد وزير الخارجية، ورندا ابو الحس، ممثلا بالإنابة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر.

كما يحضر عدد من كبار المسئولين على المستوى المحلى وممثلى الجمعيات الاهلية وممثلى الجهات المانحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستفيدين من هذه المشروعات المقامة بمحافظات جنوب الصعيد .

ويُعقد المؤتمر بدعم من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك العربى الافريقى والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم زيارة ميدانية للأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من ورش الحرف اليدوية بمختلف نجوع وقرى محافظة قنا.

يٌذكر أن المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) بدأت نشاطها فى أبريل 2012 فى محافظة قنا كمشروع تابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وتحت مظلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، وكان الهدف هو تدريب الشباب والسيدات فى اكتر القرى إحتياجا فى صعيد مصر "وفقا للعديد من الدراسات" على مهارات مختلفة لإيجاد فرص عمل ومصادر للدخل وتمكنت " النداء" توفير أكتر من 4 آلاف فرصة عمل .