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السبت، 09 فبراير 2019 10:27 م
خالد صلاح
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اقتراح أممى بنشر قوات دولية لإدارة المناطق المعزولة باليمن

السبت، 09 فبراير 2019 10:06 م
اقتراح أممى بنشر قوات دولية لإدارة المناطق المعزولة باليمن مدينة الحديدة اليمنية
أ ش أ
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قدم رئيس لجنة المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد مقترحًا بنشر قوات دولية تقوم بإدارة المناطق المعزولة في الحديدة باليمن التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن لوليسجارد قوله، خلال لقاءه في عدن مع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي إن المقترح هو لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية لإعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.



من جانبه ، شدد رئيس هيئة الأركان اليمني على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد الفريق النخعي استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية في الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد ، مشيرا بالمقابل إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.



وطالب بتحديد الأولويات وانجاح المهام وفقًا لخطواتها ولآليتها الزمنية ، محذرًا من تعثر أو فشل اتفاق السويد ، وقال إن ذلك يعد فشلا للعملية برمتها ، داعيًا في الوقت ذاته إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.


وفي اللقاء ، استعرض الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز نتائج اللقاءات السابقة والإشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي.


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