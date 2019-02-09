افتتاح مشروع الصرف الصحى بدقادوس بميت غمر بتكلفة 410 ملايين جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم، محطة الصرف الصحى، بــ"دقادوس"، والتى تقع ضمن مشروع شامل للصرف الصحى لخدمة 70 ألف مواطن فى قرى مركز ميت غمر، ويشتمل المشروع عدد من محطات الرفع ومحطة معالجة رئيسية، بتكلفة 110 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة، وقال إن الحكومة تعمل بكل طاقتها لتحقيق طلبات المواطنين خاصة فى القرى وان ما تم من إنجازات فى مجال الصرف الصحى هو بشرة خير.

وأضاف أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف الى تغطية مصر كلها بخدمات الصرف الصحى والتى تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز المليارات.

وكشف محافظ الدقهلية عن تعاون كبير بين الأجهزة التنفيذية والهيئة القومية لمياه الشرب التى قامت بتنفيذ المشروع، ووجه شاروبيم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جهودهم الكبيرة فى تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب والصرف الصحى.