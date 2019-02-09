الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 09 فبراير 2019 10:40 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الإفريقى ويستهل نشاطه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة صندوق النقد يشيد بالشعب المصرى وقيادة السيسى فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الابتدائى غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات وزير التعليم يعلن توزيع التابلت على الطلاب غدا.. ويؤكد: سنضع مناهج لنمط حياة صحية إحالة مسئولين بالكهرباء للجنايات لاتهامهما بـاختلاس 19مليون جنيه من الفواتير الأرصاد: طقس غدا مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة "إلحق قدم".. القوى العاملة تعلن 13073 فرصة عمل حتى نهاية فبراير محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على بورنموث 3 - 0.. فيديو مجلس الأهلى يعلن مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة ويتقدم بشكوى للكاف واللجنة الأوليمبية إضافة تعليق اليوم السابع بلس اليوم السابع اخبار مصر مصر اليوم اخر الاخبار مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد "ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة "التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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