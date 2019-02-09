اعتماد 43 مدرسة فى الجودة بتعليم بنى سويف.. تعرف عليها

أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف فى بيان له مساء السبت، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اعتمدت 43 مدرسة بمحافظة بنى سويف بنسبة نجاح 91% من المدارس المتقدمة للاعتماد.

وأشاد وكيل الوزارة بهذا الإنجاز مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الجودة فى جميع مدارس بنى سويف، وأضافت هويدا عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية بأن المدارس الحاصلة على الاعتماد فى إدارة بنى سويف روضة مدرسة الشيخ مدرسة محمد متولى الشعراوى ومدرسة المنتزه الابتدائية وروضة مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى الابتدائية وصلاح الدين غيوتشر رياض أطفال والسلام الخاصة الإبتدائية ومدرسة الدعوة الإسلامية الإعدادية وفى إدارة ناصر مدارس التجريبية رياض أطفال والتجريبية الابتدائية وعلى عبد الحليم رياض أطفال فضل بطنسا الابتدائية والمنصورة الابتدائية.

وفى إدارة الواسطى عطف أفوة الإعدادية بنين وعطف أفوة الابتدائية بنين والشهيد سعيد سلامة الإعدادية بالميمون والحومة الابتدائية الجديدة راض أطفال والدعوة الإسلامية الخاصة الابتدائية. والشهيد طلعت عبد الستار الابتدائية المشتركة ومعصرة أبو صير الابتدائية المشتركة رياض أطفال ومعصرة أبو صير الحديثة رياض أطفال واليعقوبى رياض أطفال وقمن العروس رياض أطفال.

وفى إدارة أهناسيا مدارس بنى هانى الابتدائية وبنى هانى الإعدادية وطيبة الخاصة الابتدائية وطما فيوم رياض أطفال وميانة بنين الإعدادية.

وفى إدارة ببا مدارس بنى ماضى الابتدائية وكفر منصور الابتدائية والشهيد محمد سيد بطنسا رياض أطفال وقمبش رياض أطفال والأمير أحمد شديد بنين رياض أطفال. وفى إدارة سمسطا مدارس محمود فهمى بنات رياض أطفال

ومحمود فهمى القديمة رياض أطفال والشنطور مجمعة 1 رياض أطفال والشنطور مجمعة 2 رياض أطفال والخلفاء الراشدين رياض أطفال. وسمسطا الابتدائية بنات الجديدة والشيخ خطاب رياض أطفال والتوفيق الخاص الابتدائية.

وفى إدارة الفشن مدارس الفنت بنين رياض أطفال والشقر رياض أطفال وعلى بن أبى طالب رياض أطفال.