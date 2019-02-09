إيفاد لجنة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لتطوير الزراعة بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأن وزير الزراعة وافق على إيفاد لجنة لتنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية للوقوف علي أفضل السبل لتطوير الزراعة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم بمقر الوزراة، مضيفاً أنه تم مناقشة سبل دعم إحتياجات الميكنة الزراعية بالمحافظة للنهوض بالزراعة باستخدام أفضل وسائل الرى الحديث.

كما وجه المحافظ الدعوة للوزير لزيارة المحافظة لحضور حصاد موسم القمح الحالى وكذلك تفقد عدد من المشروعات الزراعية المنفذة على أرض المحافظة.