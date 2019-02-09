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السبت، 09 فبراير 2019 06:33 م
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إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بالفيوم

السبت، 09 فبراير 2019 06:24 م
إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بالفيوم إنهاء خصومة- أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء خالد شلبي مدير الأمن من عقد جلسة صلح بين 3 عائلات  بمركز طامية، وإنهاء خصومة ثأرية بينهم.

أقيمت جلسة الصلح، بعد تكليف لجنة المصالحات بالمركز، وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين وكبار العائلات بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية لإجراء الصلح بين الطرفين وتم تحديد جلسة صلح بين الطرفين

كانت مشاجرة وقعت بين كل من "عادل.ف.ع" (34سنة-عجلاتي)، و"إسلام.ر.ع" (19سنة-عامل)، و"أحمد.ع.م" (25 سنة-عامل)، ويقيمون بقرية فرقص بمركز طامية، بسبب قيام الأول والثاني بالتشاجر مع الثالث  وقتله والمحرر عنها المحضر رقم 4326 لسنة 2018م إداري مركز طامية، وضبط المتهمان، ومازالا محبوسان على ذمة التحقيق.

عقدت الجلسة بسرادق داخل فناء مدرسة الشهيد أحمد أيمن عوض الثانوية المشتركة بحضور قيادات المديرية والقيادات الشرعية والتنفيذية بالمحافظة، وبحضور 400 من أهالي القرية، وقدم كلا من "محمد.ف.ع" (شقيق المتهم الأول)، و"رضا.ع.ع" (والد المتهم الثاني)، بتقديم الكفن إلى كلا من "علي.م.د" (والد الثالث)، و"محمد.ع.م" (شقيق الثالث)، وتعهدوا على نبذ العنف والخلافات والتصالح والتراضي فيما بينهم.

حرر محضر بواقعة الصلح، قيد برقم 5 أحوال مركز طامية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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