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إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن برنامج "المسئول الحكومى المحترف"

السبت، 09 فبراير 2019 12:36 م
إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن برنامج "المسئول الحكومى المحترف" برنامج المسئول الحكومى المحترف
كتب محمد عبد العظيم
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اليوم السابع بلس

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامج "المسئول الحكومى المحترف"، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الاستثمار فى العنصر البشرى، وبناء القدرات بدعم واهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما أعدت صفحة وزارة التخطيط، إنفوجراف لشرح التفاصيل المتعلقة ببرنامج المسئول الحكومى المحترف، حيث يستهدف البرنامج تدريب حوالى 1200 من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التى لها تعامل مباشر مع الجمهور بمجافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تم وضع 3 شروط من أجل الالتحاق بالبرنامج.

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ومن المستهدف أن يحصل متدربو البرنامج على حوالى 324 ساعة تدريبية موزعة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة، وتعتمد منهجية التدريب على المحاضرات المجمعة، وورش العمل، والحالات العملية، ولقاءات مع متخذى القرار، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

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إنفوجراف لوزارة التخطيط عن برنامج المسئول الحكومى المحترف 

 

 


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