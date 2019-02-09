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السبت، 09 فبراير 2019 06:36 م
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إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

السبت، 09 فبراير 2019 05:19 م
إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز وادى النطرون بانقلاب سيارة نصف نقل بالكيلو  153 طريق العلمين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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