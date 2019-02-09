إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز أدكو.

وأسفرت تلك الحملة التى نفذت بالتعاون مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة عن إزالة 6 حالات إزالة كلية عبارة عن أسوار ومبانى تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة باجمالى مساحة 2700 مترمربع.

من جانبه أكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، على تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للحفاظ على هيبة الدولة وردع المخالفين.