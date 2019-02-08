9 فنادق مصرية تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء

تعمل غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بالفنادق المصرية، حيث يجرى تنفيذ المشروع فى 9 فنادق فى مناطق سياحية مختلفة، عبر إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز انتشار استخدام الطاقة الشمسية فى قطاع الفنادق، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الغرفة على تشجيع الفنادق لاستخدام الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء، وذلك لخفض مصاريف التشغيل، وتطبيقًا لمفاهيم السياحة المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغييرات المناخية، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال الحفاظ على البيئة.

ويتسق هذا مع توجهات وزارة السياحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتى أقرتها الأمم المتحدة، حيث تتبنى الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط تطبيقها فى قطاع السياحة المصرى، والتى تتضمنها محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير قطاع السياحة، وذلك لمواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا فى ظل الاهتمام المتزايد بتطبيق أنشطة السياحة الخضراء، والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وذلك لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أكدت أن كثيرًا من منظمى الرحلات يضعون ضمن برامجهم السياحية المقاصد التى تضع الحفاظ على البيئة ضمن أولوياتها، والتركيز على مدى وجود بعد بيئى بالفنادق، خاصة فى ظل الاتجاه العالمى بالاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، لافتة إلى أن هذه المصطلحات الهامة والحديثة يكون لتنفيذها دور فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة دوليًا.