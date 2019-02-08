6 معلومات هامة بقضية رشوة مستشار وزير المالية.. تعرف عليها

كتبت هدى أبو بكر

تنظر محكمة النقض يوم 18 مايو المقبل أولى جلسات طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية "طارق فراج"، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد.

وقد حددت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبو العلا دائرة السبت (أ) لنظر الطعن.

وخلال السطور التالية نقدم أهم التواريخ والمعلومات بشأن هذه القضية:

1- 21 يناير 2017.. أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط "طارق فراج" مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، متلبسًا بتقاضى مليون جنيه رشوة، من بين 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما يهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

2- 15 مايو 2017..أحال النائب العام مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقى ومنح رشوة.

3- تضمن أمر الإحالة كلا من "طارق فراج" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود الفخر الرازى بركة" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل عبد الوهاب" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، و"الناصر جمال محمود بركة"، محاسب.

4- كشفت التحقيقات عن طلب المتهم "طارق فراج" مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم "محمود الفخر الرازى"، بوساطة من المتهمة "أمل عبد الوهاب" و"الناصر جمال"، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى محمود الرازى.

5- اعترف المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة، والتى كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة، وكذا ضبط المتهمين حال تقديم وتقاضى مبلغ مليون جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

6- 11 يناير 2018..أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على " فراج"، بتهمة تقاضى مبالغ على سبيل الرشوة، وقررت المحكمة عقوبة الغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه إلى جانب حكم السجن المؤبد

كما قضت المحكمة بإعفاء الثلاثة متهمين الآخرين من العقوبة، وهم الراشون والوسيط: محمود الفخر الرازى بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب.